EdF : Pierre Ménès taille France-Finlande, il fait un carton

Depuis le déconfinement, les matchs de football s’enchaînent à une vitesse folle. En moyenne, les internationaux jouent tous les trois jours depuis fin août.

Le rythme est absolument effréné, ce dont plusieurs joueurs se sont officiellement plaints. Il y a deux semaines, Kylian Mbappé tirait le signal d’alarme. « Mentalement, c'est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n'est pas une nouvelle saison. C'est comme si c'était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison » faisait notamment savoir l’attaquant du Paris Saint-Germain. En ce sens, la programmation de trois matchs internationaux au lieu de deux interroge.

Via son compte Twitter, Pierre Ménès a ainsi lancé un sondage afin d’avoir l’avis des amateurs de football sur l’intérêt du match amical entre l’Equipe de France et la Finlande, trois jours avant le choc de Ligue des Nations au Portugal et une semaine avant la réception de la Suède. Bien que non-définitifs, les résultats de la consultation lancée par le journaliste de Canal Plus sont sans appel. Et pour cause, plus de 80 % des personnes interrogées estiment que la programmation d’un match amical pour l’Equipe de France est tout simplement scandaleuse, tandis que moins de 20 % personne juge nécessaire ce match amical. Et ce sur des dizaines de milliers de votants. Autant dire que l’opinion de la majorité des suiveurs est la même que celle des joueurs, à savoir que les matchs s’enchaînent à une cadence bien trop infernale. A ce rythme-là, les consommateurs seront bientôt dans le même état que les joueurs. Et ce sont les audiences réalisées par les télévisions qui vont s’en faire ressentir même si globalement, les matchs de l’Equipe de France sont toujours des cartons pour M6 et TF1.