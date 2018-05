EdF : Pierre Ménès presque emballé par la liste de Deschamps

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Suite à la révélation de la liste des 23 joueurs français sélectionnés pour la Coupe du Monde 2018, Pierre Ménès a livré son ressenti.

Cette fois, les dés sont jetés. Au lendemain de la défaite de l'OM en finale de l'Europa League contre l'Atletico, Didier Deschamps a donné sa liste des 23 pour le Mondial 2018. Si certains choix du sélectionneur ont pu surprendre, que ce soit en défense (Lucas Hernandez, Pavard) au milieu (Nzonzi) ou en attaque (Thauvin, Dembélé, Fekir), Pierre Ménès, lui, n'est pas resté scotché sur son canapé lors de l'annonce de DD.

« C’est sûr, ce n’est pas avec Didier Deschamps qu’il fallait s’attendre à un Chimbonda de derrière les fagots. Personnellement, je m’attendais à une liste sans surprise et au final, il n’y en a qu’une, c’est l’absence de Rabiot. Et d’ailleurs, est-ce vraiment une surprise ? On le sentait quand même un peu venir ces dernières semaines. Tout le monde sait que le sélectionneur n’avait pas apprécié ses déclarations en Bulgarie. Et puis bon, il n’a pas non plus été inoubliable lors des trois derniers matchs et c’est donc le Sévillan Nzonzi qui prend sa place. C’est une douloureuse piqûre de rappel pour le Parisien. Le talent et la technique c’est une chose, mais il faut aussi se montrer généreux sur le terrain.

En défense, on retrouve plus ou moins le groupe habituel, avec Pavard à droite en doublure de Sidibé et Rami dans l’axe qui, à partir du moment où DD voulait un central droitier pour suppléer Koscielny, s’imposait. Le Marseillais sera très content d’être remplaçant, il mettra de l’ambiance et de la positivité dans le groupe. Pour moi, c’est un bon choix.

Devant, je n’ai pas trouvé l’explication de Deschamps très claire quant à l’absence de Payet. Aurait-il été sélectionné s’il n’avait pas été touché à la cuisse, sachant que sa blessure le tiendra éloigné des terrains trois semaines maximum ? Il a choisi Fekir qui évidemment, mérite sa place et Thauvin, qui aura beaucoup à prouver. Il a eu un temps de jeu très limité avec les Bleus et a montré des déficiences dans les grands matchs. Et en Coupe du Monde, il n’y a que des grands matchs. Même contre les nations supposées faibles. S’il a sa chance et s’il la saisie, cela lui servira pour la suite de sa carrière. Et puis bon, sur l’ensemble de sa saison en Ligue 1, il le mérite lui aussi », a lancé, sur son blog, le journaliste, qui estime donc que les Bleus iront en Russie en juin prochain avec le meilleur groupe possible, même s'il aurait préféré voir Debuchy, Lacazette ou Payet.