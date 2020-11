EdF : Pierre Ménès et Anthony Martial, une analyse très suprenante

Dans : Equipe de France.

Anthony Martial pouvait plier le match Portugal-France, mais l'attaquant mancunien n'a pas trouvé la faille. Pierre Ménès adopte une position surprenante au moment de noter le joueur tricolore.

La France a rendu une copie pas loin d’être parfaite samedi soir face au Portugal, et sans un Rui Patricio énorme en première période, l’addition aurait pu être plus lourde pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Seul souci pour les Bleus, c’est Anthony Martial qui a buté à trois reprises sur le gardien de but portugais, et forcément l’attaquant de Manchester United s’est rapidement vu reprocher ses statistiques incroyables sous le maillot de l’équipe de France (22 tirs sans marquer avec les Bleus). Mais ce dimanche, Anthony Martial peut compter sur le soutien de Pierre Ménès, noté 5 sur 10 par le consultant, ce qui n’est pas la plus mauvaise note, puisque Kingsley Coman a un 4, l’attaquant tricolore bénéficie de la mansuétude du consultant de Canal+.

Et Pierre Ménès de justifier sa clémence. « Les plus sévères - dont pour une fois je ne ferai pas partie - diront qu’Anthony Martial a mangé la feuille et a tout raté. Moi je préfère voir les deux arrêts assez sensationnels de Rui Patricio. Celui au pied lors du face-à-face - où très objectivement Martial n’a pas le temps de faire grand-chose d’autre, pas même piquer le ballon - et le second du bras et à bout portant. Le Mancunien manque aussi de réussite sur sa tête sur la barre. En fait ce qui le dessert, c’est ce visage sans expression. On a l’impression qu’il s’en fout. Alors que ce n’est sans doute pas le cas. On se fie à de fausses apparences avec lui », explique, sur son blog, Pierre Ménès, qui s’est régalé du spectacle offert pour l’équipe de France, ce qui est suffisamment rare pour être signalé.