EdF : Pierre Ménès dévoile ses trois meilleurs Bleus, une surprise ?

Même si la France a battu la Suède samedi à Stockholm, elle n'a pas été emballante. Pierre Ménès a tout de même vu trois joueurs qui ont tenu le choc.

Même si on a le droit d’être exigeant avec les Bleus, compte tenu de leur statut de champions du monde, tout n’était pas à jeter contre la Suède, et la victoire finale de l’équipe de Didier Deschamps n’est pas usurpée. S’il a été sévère avec Léo Dubois et Antoine Griezmann, qu’il a jugé en dessous de tout, Pierre Ménès a tout de même vu trois internationaux se montrer à la hauteur de l’événement. Et le consultant de Canal+ a dévoilé ces trois joueurs qui méritent le passer entre les gouttes à l’heure de rendre ses notes.

« Lloris (7) : Il a gagné un duel très important en première période face à Berg. Le reste n’a pas été très compliqué mais propre. Voilà au moins un joueur qui était au niveau (...) Kanté (7) : Brillant à la récupération, avec une grosse activité. Il a touché énormément de ballons. Après, on peut lui faire le reproche d’en faire une utilisation beaucoup trop mièvre. Mais au niveau de la récupération pure il est évidemment indispensable (...) Mbappé (7) : Déjà, il met le seul but du match, ce qui est loin d’être anodin. Il a de la réussite mais il fait preuve d’une très belle finition en angle fermé. En première période, il a beaucoup évolué côté droit, qui est pour moi la zone de jeu où il est le moins bon. En seconde période, on l’a vu plus à gauche où il semblait plus à l’aise », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès, qui a également fait remarquer que Kylian Mbappé n’avait probablement pas encore totalement récupéré de sa blessure à la cheville comme on l’a constaté en seconde période après un choc anodin.