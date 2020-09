EdF : Pierre Ménès dénonce deux mauvais élèves à Deschamps

Dans : Equipe de France.

Malgré la victoire des Bleus en Suède, tout n'a pas été parfait pour l'équipe de France. Et Pierre Ménès allume deux joueurs tricolores.

Didier Deschamps le savait, après cette longue internationale, et des états de forme différents selon les joueurs, il ne fallait probablement pas trop attendre de la rentrée de l’équipe de France à Stockholm en Ligue des Nations. Mais le sélectionneur tricolore aura bien évidemment vu comme tout le monde que des choses n’allaient pas et c’est ce que Pierre Ménès lui rappelle en délivrant son carnet de notes. Pour le consultant de Canal+, deux titulaires n’ont pas été au niveau de leur statut d’international et ils ont été salement notés avec des appréciations qui ne seront évidemment pas appréciés des joueurs concernés par ce coup de règle sur les doigts.

« Dubois (3) : Quand tu es piston droit dans un 3-5-2, on attend quand même autre chose avec le ballon que des centres au 8e poteau. Ce qu’il a montré n’était pas de niveau international (...) Griezmann (3) : On pensait que l’air de l’équipe de France allait lui faire du bien mais malheureusement, on a vu le Griezmann de Barcelone, avec des passes sans intérêt. Et ce n’est pas la première fois que je le dis mais son entente avec Mbappé est quasi-inexistante. Et le symbole de tout ça, c’est ce penalty dans les dernières minutes qu’il expédie au-dessus. Alors la question n’est pas de le sortir de l’équipe. C’est un trop bon joueur pour que Deschamps n’essaie pas de le remettre en selle. Mais s’il venait à renouveler ce genre de prestation, il faudra commencer à se poser des questions », prévient, sur son blog, Pierre Ménès, qui a également mis 4 à Upamecano et Digne.