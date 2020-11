Dans : Equipe de France.

Auteur d'un doublé face à la Suède, Olivier Giroud se rapproche du record de Thierry Henry et Pierre Ménès est sidéré par la faculté du buteur à toujours revenir au sommet.

Il y a une semaine jour pour jour, Olivier Giroud s’était fait éreinter après France-Finlande, l’attaquant de Chelsea n’ayant pas mis un pied devant l’autre, comme ses coéquipiers. Mais mardi soir, le buteur des Bleus a répondu aux critiques en signant un doublé contre la Suède, portant son total à 44 buts et revenant sur les 51 buts de Thierry Henry sous le maillot de l’équipe de France. Alors que certains l’envoyaient déjà à la retraite internationale et que Didier Deschamps l’avait clairement prévenu que sa situation avec Chelsea devait changer sous peine de rater l’Euro 2021, l’ancien montpelliérain a fait taire tout le monde. Pierre Ménès ne le cache pas, il est totalement épaté par la capacité qu’a Olivier Giroud à revenir à son meilleur niveau.

Le consultant de Canal+ a mis un 8 sur 10 à Olivier Giroud et Pierre Ménès dit pourquoi. « Il m’a vraiment étonné. Comme quoi, il n’a pas besoin de beaucoup de matchs pour retrouver des jambes parce qu’hier soir, des jambes, il en avait. Il a été dangereux, et inspiré dans ses prises de balle. Une première tête repoussée par Olsen, un but plein de spontanéité du pied gauche et un autre d’une jolie tête plongeante. Le voilà à 44 buts en Bleu. Comme d’habitude, on l’a enterré après le Portugal et comme d’habitude, il a ressuscité le match d’après. Lui, c’est vraiment Highlander… », s’enthousiasme, sur son blog, Pierre Ménès au sujet d'un Olivier Giroud, qui va tout de même devoir trouver une solution au mercato d'hiver afin de ne pas prendre des risques inutiles avec les Bleus.