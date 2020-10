EdF : Pierre Ménès balance sur Griezmann et le Barça

Dans : Equipe de France.

Tout comme ses coéquipiers attaquants, Antoine Griezmann n'a pas été brillant lors de France-Portugal. Pierre Ménès estime qu'il paie sa situation au FC Barcelone.

Si Antoine Griezmann pensait pouvoir s’offrir une petite bouffée d’air frais en rejoignant l’équipe de France, c’est pour l’instant raté. L’attaquant tricolore, qui vit des moments difficiles avec le FC Barcelone, a traversé comme un fantôme le très attendu match face au Portugal. Et si Olivier Giroud et Kylian Mbappé n’ont guère été plus en valeur, c’est Antoine Griezmann qui focalise les critiques. Au moment de noter les champions du monde après cette rencontre face à Cristiano Ronaldo et son équipe, Pierre Ménès n’est pas tendre avec l’attaquant du Barça, estimant que ce dernier payait avec les Bleus sa situation en Catalogne. Le consultant de Canal+ a collé un 3 sur 10 à Griezmann, la plus mauvaise note au sein de l’équipe de Didier Deschamps.

Pierre Ménès n’a eu aucun mal à justifier cette note forcément terrible pour un joueur aussi important qu’Antoine Griezmann. « Je suis désolé, mis à part sa frappe sans angle, il n’y a rien. Dans un système où tu évolues avec trois joueurs offensifs, celui qui est censé organiser le jeu ne peut pas jouer 80% de ses ballons vers l’arrière et se montrer aussi imprécis sur les 20% restants. De toute façon, il n’y a pas de miracle, Antoine Griezmann est tellement en difficulté en club qu’on ne peut pas penser que le fait de revêtir le maillot bleu va le transformer. Tout le monde n’est pas Giroud », fait remarquer, sur son blog, Pierre Ménès. Antoine Griezmann a encore un match cette semaine, mercredi soir en Croatie, pour répondre à ces critiques qui s'accumulent depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone.