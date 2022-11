EdF : Pavard à la rue, la polémique Clauss de retour

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Benjamin Pavard a obtenu la moins bonne note parmi les joueurs de l’Equipe de France dans L’Equipe après la victoire des Bleus contre l’Australie (4-1).

Aligné au poste de latéral droit par Didier Deschamps, Benjamin Pavard n’a pas livré une prestation inoubliable. Fautif sur le but australien, où il lâche totalement le marquage du buteur Craig Goodwin, le défenseur munichois a ensuite fait le travail défensif sans jamais apporter de solution évidente de dédoublement dans le dos d’Ousmane Dembélé en attaque. Une prestation décevante qui lui a valu la note de 4/10 dans L’Equipe ce mercredi au lendemain de France-Australie. « Son anticipation dans l'axe sur le but australien a été fatale aux Bleus. Une action qui a pu résumer ses difficultés de placement en première période. Il a tout de même récupéré 5 ballons. Avec le ballon, Didier Deschamps lui a très vite demandé de trouver plus vite Ousmane Dembélé » a écrit le quotidien national au sujet de Benjamin Pavard, toujours aussi critiqué sur les réseaux sociaux, où les supporters tricolores ne comprennent pas comment Didier Deschamps peut préférer le Munichois à Jonathan Clauss ou encore à Ferland Mendy, deux joueurs capables d’évoluer à gauche comme à droite.

Jonathan Clauss affole la Twittosphère

« Expliquez-moi ce que Pavard a de plus que Clauss vraiment je comprends toujours pas son absence », « Si Jonathan Clauss était à la place de Benjamin Pavard jamais tu aurais pris ce but. Et ouais Didier », « Pavard ce mec est titulaire pendant que Clauss et Kalulu sont chez eux », « Le match de Pavard… Jonathan Clauss force à toi », « J’ose même pas imaginer quand Dembélé rentre dans l’axe avec un Clauss qui aurait dédoublé dans son couloir… », « Triste pour Lucas (Hernandez), mais Deschamps faute professionnelle de pas avoir pris Clauss qui peut jouer des deux côtés… » ou encore « Bon choix Pavard plutôt que Clauss en tout cas… » peut-on lire sur Twitter, où la majorité des supporters regrettent la non-sélection de Jonathan Clauss, à la fois pour concurrencer Benjamin Pavard mais également pour apporter une solution à gauche, où le latéral de l’OM a également joué depuis le début de la saison. Avec la blessure de Lucas Hernandez dès le premier match, Jonathan Clauss n’aurait pas été de trop pour compenser une éventuelle absence à venir de Théo Hernandez durant cette Coupe du monde.