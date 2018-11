EdF : Paul Le Guen massacre les choix de Deschamps !

Dans : Equipe de France.

La défaite de l'équipe de France face aux Pays-Bas a remis de l'huile sur le feu concernant le jeu pratiqué par les Bleus. Et sur la chaîne L'Equipe, Paul Le Guen n'a pas hésité à dégainer dès la fin de la rencontre, estimant que Didier Deschamps avait raté son après-Mondial.

« Je reviens sur ce que j’ai dit il y a deux ou trois mois. Je trouve que Didier Deschamps a raté une occasion unique de bousculer les choses. Il aurait dû tenir compte de la façon dont on a été champion du monde. On dit qu’un président doit tenir compte de la façon dont il est élu, je trouve qu’on devait le faire après le titre de champion du monde. Deschamps est incontestable, il bénéfice d’une immunité, il pouvait faire une réunion des talents. Il n’a pas saisi cette chance. On ne peut pas continuer à sélectionner des joueurs qui n’ont pas le niveau (...) J’ai regardé les derniers matches de Djibril Sidibé, aujourd’hui on ne peut plus continuer à retenir ce genre de joueurs au nom d’un titre de champion du monde il y a trois mois. Cela enlève de la crédibilité à une sélection », a lancé l'ancien entraîneur du PSG, visiblement très mécontent des choix post-Mondial faits par Didier Deschamps.