EdF : Pascal Praud retourne sa veste avec élégance

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Interrogé sur la situation de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, Pascal Praud n'a pas hésité à crier au génie... ou à la chance de Deschamps.

Samedi dernier en éliminant l'Argentine de Leo Messi lors des huitièmes de finale du Mondial russe (4-3), les Bleus ont frappé un grand coup. Désormais considérée comme une favorite en puissance, vu qu'aucun autre pays n'a montré de meilleures dispositions, la troupe de Didier Deschamps a parfaitement su renverser la tendance après un premier tour insipide. Et ce n'est pas Pascal Praud qui dira le contraire, lui qui s'était payé le jeu tricolore lors de la phase de groupes.

« Vous me copierez cent fois : 'je ne dirai plus jamais du mal du sélectionneur' ! Je vous l'avais dit, il fallait attendre, impatients que vous êtes ! C'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts. Excusez-vous, Julien Sellier, devant cette France qui vous écoute et se réveille ! Excusez-vous, vous et vos semblables, qui provoquez ces jugements à l'emporte-pièces ! Didier Deschamps est un génie, tout était prévu, pensé, organisé, jusqu'à l'élimination de l'Espagne par la Russie. Elle a dominé, elle a multiplié les occasions, elle est dehors ! Après la défaite de l'Allemagne, appelons ça l'alignement des planètes qui sert l'équipe de France. Un favori de moins, bravo Deschamps ! La faiblesse du premier tour était une ruse pour tromper l'ennemi. Moi-même, avec l'aval du sélectionneur, j'ai joué ce rôle du procureur pour suggérer une équipe de France affaiblie, alors que je sais depuis le départ qu'elle gagnera la Coupe du Monde », a lancé avec un brin de mauvaise foi assumée, sur RTL, le journaliste, qui attend maintenant de grandes choses de la part de la France, et ce dès vendredi face à l'Uruguay en quarts de finale.