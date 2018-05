EdF : Pas de Mondial pour Benzema, ça sent le racisme pour Booba

Dans : Equipe de France.

La décision de Didier Deschamps de ne pas prendre Karim Benzema en Russie n’a pas surpris grand monde en France, où le sélectionneur national se passe des services de l’attaquant du Real Madrid depuis presque trois ans. Si le joueur a réagi de manière très modérée, son entourage a pris beaucoup moins de gants.

Son ami le rappeur Booba a ainsi livré un petit speech sans concession sur Instagram, laissant entendre que ce choix de Didier Deschamps n’avait aucune justification possible, si ce n’est un problème beaucoup plus profond. Comme avant l’Euro 2016, le clan Benzema laisse entendre qu’il y a une part de racisme dans cette décision, et Booba de prendre même Zinedine Zidane à témoin…