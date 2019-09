EdF : Olivier Giroud est catholique, et il veut le faire savoir

Dans : Equipe de France.

Sujet ultra sensible, sans que l'on sache toujours pourquoi, la religion est rarement évoquée par les footballeurs dans les interviews. Mais d'un naturel plutôt discret, même si on le sait très croyant Olivier Giroud a décidé d'afficher la couleur en faisant la Une d'un magazine baptisé Jésus. Et dans un entretien accordé au Figaro, l'attaquant des Bleus et de Chelsea assume sans aucun problème sa foi chrétienne.

« J’estime que je dois utiliser ma médiatisation pour évoquer ce qui me touche et de mon engagement auprès de Jésus Christ (...) C’est assez rare dans le foot, mais on m’interpelle des fois quand je vais à l’église. Tout est fait avec pudeur et discrétion. C’est quelque chose qui me tient à cœur. Je serai aussi rédacteur en chef d’un magazine qui s’appelle « Jésus » qui sort mi-septembre (...) Après, quand je vois que dans le foot aujourd’hui, on reparle de banderoles homophobes, de racisme, ça te donne envie de prendre position et de dire stop à tout ça », explique Olivier Giroud, qui n'en fera pas des tonnes sur le terrain, comme certains joueurs brésiliens le faisaient, mais estime qu'il ne doit pas cacher tout cela, comme si avoir une religion, quelle qu'elle soit, était honteux.