EdF : OL, RCSA, Naples… Rothen met Deschamps sur la bonne voie

Dans : Equipe de France.

Le prochain rassemblement de l’équipe de France approche et plusieurs joueurs affichent leur volonté d’y participer.

Ce n’est un secret pour personne, Didier Deschamps n’est pas un grand adepte du changement. Mais compte tenu des performances de Benjamin Pavard et de Djibril Sidibé, le sélectionneur des Bleus pourrait être contraint de revoir ses plans au poste de latéral droit. C’est aussi l’avis de Jérôme Rothen qui a donné quelques idées au technicien pour préparer l’Euro 2020.

« Il faut aller dans l'optique de faire progresser encore cette équipe pour aller chercher un titre de champion d'Europe. Ça passera par la découverte d'un nouveau latéral droit, a prévenu l’ancien international français sur RMC. Et là, je me dis que Kevin Malcuit (Naples) commence à jouer dans une équipe qui est intéressante. Ancelotti lui fait beaucoup de bien, il a de plus en plus de temps de jeu donc ça veut dire qu'il a un certain niveau. »

Il a résisté au Barça donc…

« Il y a aussi Léo Dubois (Lyon) qui avait bien commencé la saison, qui a été blessé mais qui a commencé à écarter la concurrence de Tete et Rafael. Il fait des bons matchs, notamment en Ligue des Champions contre le Barça, a proposé le consultant. Et puis un petit peu en retrait, tu as Kenny Lala qui montre de la régularité. Je ne dis pas qu'il faut que Didier Deschamps l'appelle mais dans les prochains mois, s'il change de club ou même à Strasbourg s'il découvre l'Europe, ça fait trois possibilités à droite. » En plus du Montpelliérain Ruben Aguilar, qui peut également prétendre à une première convocation.