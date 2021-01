EdF : « Ni tueur, ni pédophile », Benzema de retour chez les Bleus ?

Dans : Equipe de France.

Karim Benzema ne laisse personne indifférent, la star française du Real Madrid étant toujours bannie en équipe de France version Deschamps. Certains exigent que cela change pour KB9.

Au coeur de l’actualité judiciaire la semaine passée, puisque l’on a appris qu’il allait être jugé dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema se retrouve également dans le débat pour la présidence de la Fédération Française de Football. Tandis que Noël Le Graët n’a toujours pas dit s’il allait être candidat à sa propre succession, ce qui semble cependant très probable, Michel Moulin est lui chaud bouillant pour détrôner le patron sortant de la FFF. Et pour y parvenir, il a décidé de miser sur le cas Karim Benzema, en essayant de démontrer que Le Graët n’avait plus la main sur Didier Deschamps et laissait le sélectionneur national faire ce qu’il voulait. Pour l’homme d’affaires, le retour de Benzema est impératif et cela ne doit pas traîner. Invité de RMC, le candidat à la présidence de la Fédération Française de Football n’y est allé de main morte.

« Karim Benzema est un très grand joueur et je ne vois pas pourquoi il n’est pas sélectionné en équipe de France. Le patron de la fédération doit protéger les joueurs. Aujourd’hui, Benzema, on ne le protège pas. On l’envoie devant la justice et le pousse même à être condamné. C’est inimaginable. C’est là que le président de la fédération doit avoir un rôle de patron. Benzema n’est pas pédophile, il n’a pas tué quelqu’un. Aujourd’hui, il est présumé innocent. La fédération n’a pas à le juger. Quand on dit que Benzema est ingérable, moi, je ne veux avoir que des joueurs ingérables comme Benzema (...) Ma première décision concernant l’équipe de France, je fais venir Deschamps et Benzema pour qu’ils s’expliquent. Et j’essaie de trouver une solution. Au moins, on en parle (…) Rabiot, il a craché sur le maillot de l’équipe de France. On me dit qu’on lui donne une deuxième chance. Pourquoi pas Benzema ? », s’interroge Michel Moulin, histoire de remuer le couteau dans la plaie.