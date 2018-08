EdF : N'Golo Kanté avoue un amour éternel pour le maillot français

Dans : Equipe de France.

Infatigable milieu de terrain de l'équipe de France et de Chelsea, N'Golo Kanté est toujours épaté par la victoire des Bleus lors du Mondial qui s'est achevé il y a un mois jour pour jour. Répondant au Daily Mirror, N'Golo Kanté, buteur samedi dernier lors de la première victoire des Blues en Premier League, avoue qu'il ne connaît pas de plus grand bonheur que de gagner sous le maillot de l'équipe de France.

« Représenter son pays est l'une des plus grandes réussites pour un footballeur. Jouer pour son pays à un niveau mondial, c'est bien plus important que tout ce que l'argent peut acheter. Et je l’ai connu, j'en suis tellement reconnaissant. Gagner un Mondial c'était au-delà de tous mes rêves et je n'oublierai jamais, vraiment jamais. Avoir fait partie de ce groupe va rester en nous pour le restant de nos vies car nous savons ce que ce sacre représente », a confié l'ancien caennais, qui n'a plus que trois semaines à attendre avant de retrouver ses coéquipiers en équipe de France pour un match déjà chaud, puisque ce sera en Allemagne le 6 septembre dans la toute nouvelle Ligue des Nations.