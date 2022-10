EdF : N’Golo Kanté annoncé forfait pour le mondial

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Toujours blessé à la cuisse, N’Golo Kanté a vu son retour être repoussé à plusieurs semaines. Selon RMC et L’Equipe, sa présence sera impossible à temps pour faire partie de la liste de Didier Deschamps, et le forfait du milieu de terrain champion du monde en 2018 va prochainement être validé par l’équipe de France. De son côté, The Athletic précise que l'absence de Kanté pourrait aller jusqu'à trois mois, ce qui bien évidemment met un terme définitif à toute idée d'aller au Qatar avec les Bleus. Un coup dur pour un joueur titulaire depuis des années, mais qui ne parvient à pas à éviter les pépins physiques ces dernières semaines.