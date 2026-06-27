EdF : Mis au placard, Zaïre-Emery ne l’a pas vu venir

Laissé sur le banc depuis le début du Mondial 2026, Warren Zaïre-Emery ne s’attendait pas à cette absence de temps de jeu. Le milieu du Paris Saint-Germain pensait jouer un rôle dans les plans du sélectionneur Didier Deschamps.

Les doutes persistent autour de l’équipe de France . Malgré le large succès face à la Norvège (4-1) vendredi, les latéraux des Bleus n’ont toujours pas rassuré. Le gaucher Théo Hernandez, à l’origine du penalty concédé sur Oscar Bobb, a encore montré sa fébrilité défensive. Quant à Jules Koundé, son faible apport offensif et son utilisation du ballon posent problème.

Zaïre-Emery pensait jouer au milieu

De nombreux observateurs militent pour la rétrogradation du latéral droit du FC Barcelone, et pas forcément au profit de sa doublure Malo Gusto. Certains réclament la titularisation de Warren Zaïre-Emery qui a prouvé sa polyvalence sous les ordres de Luis Enrique. Mais au terme de la phase de groupes, le milieu du Paris Saint-Germain ne compte aucune apparition dans ce Mondial 2026. Le Parisien n’a pas les faveurs du sélectionneur Didier Deschamps, que ce soit dans l’entrejeu ou sur le côté droit de la défense. Une situation inattendue pour le titi, relaye le journaliste Giovanni Castaldi.

« Il est dans un état d'esprit où il pensait qu'il aurait une carte un peu plus importante à jouer au milieu de terrain, a confié le reporter de la chaîne L’Equipe. Mais la réalité, malheureusement, c'est que dans la hiérarchie il est très loin. Et pour ce qui est du poste de latéral droit, moi j'adorerais le voir. Mais dans l'esprit du sélectionneur, il n'y a pas de débat malgré les performances de Jules Koundé, ce sera lui. A un moment, on aurait même pu penser que Malo Gusto aurait pu débuter cette rencontre face à la Norvège, ce n'est pas le cas. Le message est très clair. » Pas sûr que Warren Zaïre-Emery apparaisse d’ici la fin du parcours des Bleus.