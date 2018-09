EdF : Merci et au revoir, Pierre Ménès en remet une couche sur Giroud

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Buteur contre les Pays-Bas dimanche soir (2-1), Olivier Giroud n’a pas échappé aux critiques de Pierre Ménès à l'issue de la rencontre.

Sur son blog, le journaliste de Canal Plus n’a pas été tendre avec l’international français, réclamant sa sortie définitive du onze de départ de Didier Deschamps. « Il a tout raté dans cette rencontre : les passes, les duels aériens, les gestes techniques... Il a reconnu lui-même être loin de sa meilleure forme physique et il a été très peu inspiré. Mais le destin de ce joueur veut qu'il marque alors qu'il aurait dû être remplacé deux minutes plus tôt par Dembélé. Avec cette volée du gauche, il a inscrit son 32ème but en équipe de France donc merci Giroud, bravo Giroud. Mais pour moi, le problème de son avenir en Bleu reste entier parce qu'on ne sait toujours pas ce que donnerait cette équipe de France avec un attaquant dans le même registre technique que ses coéquipiers » a-t-il lâché, visiblement assez agacé par la prestation de Giroud contre les Pays-Bas.

Reste que pour le remplacer, les solutions ne sont pas nombreuses pour Didier Deschamps. De son côté, Pierre Ménès réclame Kylian Mbappé dans une position axiale où il n’a pourtant encore rien prouvé. « Je regrette toujours de le voir aligné à droite, il ne touche pas assez de ballons dans cette zone et a été moins en vue techniquement qu'en Allemagne. Comme d'autres, il a semblé accuser le coup physiquement dans le deuxième acte en perdant notamment son un contre un avec Van Dijk, qui l'a intelligemment emmené vers l'extérieur » a-t-il commenté. Didier Deschamps prend note (ou pas) en vue du prochain rassemblement…