EdF : Mensonges et fake news, le coup de gueule de Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Alors que l’équipe de France est implicitement touchée par des affaires extra-sportives, Didier Deschamps n’a toutefois aucune crainte avant de retrouver son groupe en vue de la Coupe du Monde 2022.

Cette semaine, l’équipe de France jouera deux matchs importants pour son retour sur les terrains. Après avoir connu un dernier rassemblement compliqué en juin dernier, avec zéro victoire en quatre rencontres, le groupe de Didier Deschamps va effectivement se retrouver dès ce lundi pour préparer les matchs de Ligue des Nations contre l’Autriche, jeudi, et le Danemark, dimanche. Deux rencontres qui se joueront dans un contexte extra-sportif pesant, entre l’affaire Paul Pogba et les folles révélations autour de la Fédération Française de Football. Malgré toutes ces ondes négatives autour des Bleus, le sélectionneur ne craint pas le pire avant de retrouver ses troupes à Clairefontaine.

« Il n’y a pas de problème, mais ce n’est pas le meilleur des climats »

"Il y a tellement de choses erronées, des mensonges, des absurdités qui ont été reprises. Evidemment, autour, ça amène un climat qui n’est pas le plus calme et le plus serein"



Didier Deschamps à propos des révélations dans SoFoot, au micro de @FredCalenge pic.twitter.com/COaVFHGAGV — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 18, 2022

« Il y a tellement de choses erronées, des mensonges, des absurdités, qui ont été dites et reprises. Autour, cela amène un climat qui n’est pas le plus calme et le plus serein… L’important reste pour moi la vie en interne. De ce côté-là, que cela soit avec mon staff et les joueurs, il n’y a pas de problème, mais ce n’est pas le meilleur des climats », a lancé Deschamps sur TF1. Un discours qui se veut logiquement positif, sachant que le sélectionneur veut mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions possibles avant d’aborder les deux derniers matchs officiels avant la Coupe du Monde au Qatar. Une compétition lors de laquelle la France aura un rang à tenir en tant que vainqueur sortant. Autant dire que Deschamps ne veut pas que son groupe soit perturbé par des affaires extra-sportives. Une fois que la compétition aura débuté au Qatar, ce sera alors avec un groupe qui se veut le plus à même de bien vivre ensemble cette aventure la plus longue possible.