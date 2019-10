EdF : Ménès taille encore les Bleus, Deschamps finit par craquer

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après le match des éliminatoires de l’Euro 2020 contre l’Islande vendredi, la chaîne TF1 diffusera un documentaire sur Didier Deschamps.

L’occasion pour le sélectionneur français de se confier sur des sujets plus personnels et de montrer sa vraie personnalité au public. Mais dans ce programme, le coach vivra aussi un moment plus pénible lorsqu’il écoutera les commentaires de Pierre Ménès. Toujours critique envers le jeu des Bleus, le consultant rappelle à quel point l’équipe de France a eu de la réussite lors de la finale du Mondial 2018 contre la Croatie (4-2).

« L’équipe de France a gagné la Coupe du monde, c’est formidable. Mais au niveau du jeu, les gens qui aiment le football, on ne peut pas dire qu’on se soit régalés, a répété le spécialiste de Canal+. J’ai revu trois fois la finale contre la Croatie et au bout de trois fois, j’ai toujours la même analyse : c’est un miracle ! L’équipe de France tape trois fois au but et marque quatre buts. En finale de la Coupe du monde, c’est du jamais-vu ! » Filmé pendant qu’il écoutait ces commentaires, Deschamps n’a pas caché son agacement.

Deschamps s’agace

« Quatre buts en finale, ce n’est pas arrivé, après… Bientôt, on a eu zéro occasion et on marque quatre buts, a réagi le sélectionneur. On a fait une première mi-temps où je n’étais pas satisfait, on est quand même heureux de mener parce qu’on ne lâchait pas complètement les chevaux. Après, qu’on puisse dire ce qu’on veut, qu’on n’était pas spectaculaires… On a été d’une efficacité redoutable. » Près de 15 mois plus tard, Deschamps en a sûrement marre d’entendre des critiques alors que la France est championne du monde.