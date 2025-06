EdF ‍: Mbappé viré ‍? Un journaliste tire le signal d'alarme

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir dernier, l'équipe de France s'est inclinée face à l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques, lui dont le rendement devient un peu inquiétant.

L'équipe de France ne verra donc pas la finale de la Ligue des Nations suite à son revers face à l'Espagne jeudi soir. Les hommes de Didier Deschamps auront montré de belles choses offensivement. Mais le secteur défensif n'aura pas du tout été au rendez-vous. Si Kylian Mbappé a marqué lors de cette rencontre contre la Roja, son niveau affiché pose question. Depuis quelque temps déjà, l'attaquant des Bleus n'est plus le même joueur, surtout en équipe de France. Pour certains observateurs, son statut devrait être remis en question. Trop précipité pour Grégory Schneider, qui ne veut prendre aucun risque avec la star du Real Madrid.

Mbappé, stop ou encore ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « On a tous vu que Mbappé n'était plus le même joueur qu'en 2022 ou 2023. On ne veut pas faire semblant de ne pas le comprendre, car on l'a tous vu. Après, sortir Mbappé ferait bouger les lignes dans des proportions considérables. ll n'y a aucune urgence à le faire. On va rentrer dans les Eliminatoires de la Coupe du monde. C'est un Mondial à 48. Il faut se donner du temps pour voir comment ça évolue. Il est quand même au Real Madrid. Il est quand même en première ligne. Il peut faire une saison fracassante et ça peut démarrer. On sent qu'il est en train de remettre la main sur quelque chose. Il ne faut pas casser cet élan. Il faut attendre en avril ou mai prochain. Deschamps attend toujours avant les compétitions pour faire bouger les lignes. (...) Il fait laisser le groupe vivre et regarder ce qu'il se passe ».

Ce dimanche, l'équipe de France a encore une rencontre à disputer face à l'Allemagne pour terminer en beauté sa Ligue des Nations. Mbappé aura sans doute à coeur de montrer qu'il a encore le niveau suffisant pour faire gagner les Bleus.