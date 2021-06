EdF : Mbappé victime des Footix, c'est dur

Dans : Equipe de France.

Depuis lundi soir, les oreilles de Kylian Mbappé, qui a manqué son penalty lors de la séance de tirs au but contre la Suisse, doivent beaucoup siffler.

Et pour cause, l’attaquant de l’Equipe de France et du PSG est extrêmement critiqué. Il est reproché à Kylian Mbappé son penalty manqué lors de la séance de tirs au but contre la Suisse mais également son incapacité à être décisif durant l’Euro. Passeur décisif sur l’égalisation de Karim Benzema face à la Nati, l’ancien Monégasque aura bien du mal à se consoler avec cet unique geste décisif lors de l’Euro. Ce mardi, le peuple français est impitoyable avec Kylian Mbappé, et cet acharnement est totalement lunaire selon Allan Saint-Maximin. Via son compte Twitter, l’attaquant français de Newcastle a volé au secours de Kylian Mbappé, rappelant à tout le monde que la star du PSG avait fait vivre des émotions uniques aux Français il y a tout juste trois ans, lors de la Coupe du monde en 2018, alors qu’il n’avait que 19 ans.

Voir le retournement de veste de ces « supporters » lynchant un homme qui hier les portait au sommet pour leur faire vivre la plus belle des communions… C’est ça l’action la plus ratée de la soirée... Il n y a pas de bouc émissaire… On gagne ensemble, on perd ensemble… ❤️🇫🇷 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) June 28, 2021

« Voir le retournement de veste de ces « supporters » lynchant un homme qui hier les portait au sommet pour leur faire vivre la plus belle des communions… C’est ça l’action la plus ratée de la soirée… Il n’y a pas de bouc-émissaire. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et c’est pareil pour Giroud, il fait partie de la team ! On est dans la culture de l’instant et dans la recherche de bouc-émissaire pour passer notre frustration. Je ne dis pas de « féliciter un joueur » ou « de ne pas le critiquer » mais de ne pas le lyncher, c’est différent » a rappelé Allan Saint-Maximin, dont le message a bien sûr pour but de calmer les haters de Kylian Mbappé, soudainement très nombreux après la défaite de la France contre la Suisse en huitième de finale de l’Euro à Bucarest.