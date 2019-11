EdF : Mbappé trop présomptueux en équipe de France?

Dans : Equipe de France.

Absent des deux derniers rendez-vous avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait l’occasion de se refaire avec la réception de la Moldavie.



A l’image du match bien timoré des Tricolores, cela n’a pas été le cas pour l’attaquant du PSG. Bien pris en première période, il n’a pas fait les différences habituelles, et n’a pas non plus fait preuve d’une grande efficacité. En plus de cela, son attitude a interpellé sur certaines actions, comme quand il a tenté de frapper en angle fermé au lieu de centrer pour ses coéquipiers. Un agacement perceptible pour le champion du monde, et qui a été brièvement souligné dans la presse au lendemain de la rencontre. Notamment par Le Parisien.



« De retour en bleu, Mbappé a vécu une soirée frustrante. En première période, son empressement s’est transformé en hyperactivité et en recherche du coup gagnant permanent. Sa cote va bien, elle. Les rushs, les gris-gris ou un sombrero ont arraché les clameurs du public dionysien. Mais sans les automatismes du PSG, la recherche immédiate du KO s’est traduite par des occasions, du déchet et une pointe de présomption, parfois », a livré le journal francilien, qui a rejoint de nombreux organes de presse dans les notations, en délivrant la note de 4 sur 10 à l’ancien monégasque. Autant dire qu’il faudra retrouver l’efficacité et l’humilité lors du prochain match en Albanie pour conserver une première place qui pourrait être précieuse en vue du tirage au sort de l’Euro 2020.