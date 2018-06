EdF : Mbappé roi du Mondial, Dugarry l'annonce !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG.

Vainqueur de ses deux premiers matchs de préparation contre l’Irlande (2-0) et l’Italie (3-1), l’équipe de France a montré des signes encourageants.

Parmi les satisfactions, le secteur offensif de Didier Deschamps semble en mesure d’inquiéter toutes les défenses, notamment grâce à son phénomène Kylian Mbappé. L’attaquant de 19 ans, qui a reconnu un certain relâchement en fin de saison avec le Paris Saint-Germain, arrive en pleine forme avant la Coupe du monde en Russie. Et cela s’est ressenti dans ses accélérations la semaine dernière. Celles qui continuent de séduire Christophe Dugarry, persuadé que les Bleus peuvent réaliser un beau parcours grâce au Parisien.

« Ce joueur est différent des autres. Il me fait tellement penser à Ronaldo, le Brésilien, a comparé le champion du monde 1998 sur RMC. J’aime son attitude, ses mots. Je trouve qu’il est dans le vrai. Il sait tout faire, pied droit comme pied gauche. Il a mystifié la défense italienne. Leonardo Bonucci a pris un bouillon face à lui. Il est serein, tranquille et heureux d’être sur le terrain. Il ne se pose pas de questions. Je pense que l’équipe de France va aller loin et que ce sera avec un grand Mbappé. Il va éclabousser ce Mondial de tout son talent. » Comme le consultant, les supporters français attendent déjà beaucoup de l'ancien Monégasque.