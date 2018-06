EdF : Mbappé la prochaine supestar du foot mondial, il persiste et signe !

Grand observateur du football mondial, Gary Lineker, qui oeuvre pour la BBC lors de cette Coupe du Monde, avait déjà dit tout le bien qu'il pensait de Kylian Mbappé. Et après la victoire de la France face à l'Argentine, l'ancien international anglais a répété toute l'admiration qu'il avait pour le jeune joueur des Bleus et du Paris Saint-Germain.

« Mbappé me rappelle tellement Ronaldo. Je l’ai déjà dit, mais Kylian Mbappé sera la prochaine superstar du football. Kylian est le premier teenager (Ndlr : moins de 20 ans) à marquer plus de deux buts dans un Mondial depuis Michael Owen en 1998. Mbappé n’était même pas né ! Il est également le premier teenager à marquer deux buts dans un match du Mondial depuis Pelé lors du Mondial 1958 en Suède », a lancé un Gary Lineker, époustouflé par le match joué par Kylian Mbappé et qui ne cache pas toute son admiration pour le jeune joueur tricolore.

Said it before, but Kylian Mbappe will be the next global football superstar.