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EdF : Mbappé est le patron, Dembélé a compris

Equipe de France29 mars , 19:40
parGuillaume Conte
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Kylian Mbappé a montré contre le Brésil qu'il était toujours l'homme fort des Bleus. Ousmane Dembélé le sait bien, lui qui se met au service de son capitaine pour faire gagner la France.
Est-il imaginable, dans une sélection, de voir un Ballon d’Or se mettre au service de son coéquipier et capitaine ? La réponse est oui et il vaut mieux que cela marche comme ça pour le bien de l’équipe de France. C’est le sentiment du consultant de RMC Maxime Chanot, pour qui l’attaquant du PSG n’est clairement pas le patron des Bleus malgré son sacre comme meilleur joueur du monde à l’automne dernier. L’ancien barcelonais a beau avoir le Ballon d’Or tant recherché par Kylian Mbappé, ce dernier reste la star de l’équipe de France et tout le monde l’a bien compris.

La hiérarchie est claire chez les Bleus

« Ousmane Dembélé est dans un rôle de lieutenant de Mbappé. Malgré son Ballon d'or, il y a une réalité : l'équipe de France joue pour Kylian Mbappé », a assuré Maxime Chanot, pour qui personne chez les Bleus ne voit la hiérarchie s’inverser à l’approche de la Coupe du monde.
Le match face au Brésil a permis de rappeler que Kylian Mbappé était en effet le finisseur en chef de l’équipe de France, comme ce fut le cas lors des deux dernières Coupes du monde. De son côté, Ousmane Dembélé reste un cadre de la formation de Didier Deschamps et un joueur hors norme capable aussi de faire de grosses différences. « J'ai beaucoup plus d'expérience et le niveau que j'ai depuis la saison dernière est bien meilleur. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le football ou dans ma vie personnelle. Il n'y a que du positif, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J'espère maintenir ce niveau », a récemment confié le Ballon d’Or sur sa forme actuelle, et surtout son état d’esprit enfin apaisé et concentré sur le football.
Comme en 2018 et en 2022, ce duo a de grandes chances de porter offensivement une équipe de France qui possède un potentiel redouté en attaque.
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3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
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18
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