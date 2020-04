EdF : Mbappé est déjà une légende, la France a voté

Dans : Equipe de France.

Le journal L’Equipe a profité du confinement et de l’interruption des compétitions pour proposer à ses lecteurs d’élire le onze de départ de l’histoire de l’Equipe de France.

Sans surprise, les Bleus de 1998 et de l’Euro 2000 sont très représentés dans cette équipe en trustant neuf des onze places de titulaire. Mais la surprise de ce « Panthéon » tricolore, c’est la présence de Kylian Mbappé, lequel est déjà dans l’histoire dans l’Equipe de France à seulement 21 ans selon les lecteurs du quotidien national. En effet, l’avant-centre du Paris Saint-Germain a récolté 50 % des votes pour le poste d’attaquant droit. Il était en concurrence avec Raymond Kopa, Dominique Rocheteau et Sylvain Wiltord. Pour le reste, l’équipe a fière allure avec Fabien Barthez dans les buts. Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l’Euro 2020 a récolté 70 % des votes, très loin devant Hugo Lloris (20 %).

En défense, on retrouve sans surprise quatre joueurs du Mondial 1998 avec Lilian Thuram, préféré à Manuel Amoros, Bixente Lizarazu, lequel a devancé Patrice Evra et le duo Laurent Blanc et Marcel Desailly dans l’axe. Raphaël Varane n’était pas loin d’avoir sa place, lui qui a tout de même récolté 18 % des votes notamment grâce à ses performances XXL lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Pour le poste de milieu défensif, Didier Deschamps a devancé Ngolo Kanté tandis que Patrick Vieira a récolté plus de vote que Paul Pogba en tant que milieu relayeur. Enfin, le quatuor d’attaque est constitué de Kylian Mbappé donc, mais également de Michel Platini (largement préféré à Griezmann), de Zinedine Zidane et de Thierry Henry. Sans surprise, c’est Didier Deschamps qui a massivement été plébiscité comme sélectionneur par les lecteurs de L’Equipe avec 49 % contre 32 % pour Aimé Jacquet.

Le onze de l’histoire des Bleus selon les lecteurs de L’Equipe : Barthez – Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu – Deschamps, Vieira – Mbappé, Platini, Zidane – Henry.