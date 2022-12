EdF : Mbappé envoyé à la table de Zidane et Platini

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé a repris le chemin de l'entraînement au PSG beaucoup plus vite que prévu. Le champion du monde 2018 veut très vite se concentrer sur de nouveaux objectifs.

Les fans du PSG ont eu l'agréable surprise de voir Kylian Mbappé reprendre l'entrainement ce mercredi. Alors qu'une coupure de 10 jours environ était envisagée, la star francilienne ne veut donc pas perdre de temps et vite passer à autre chose. Malgré la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde, Mbappé aura réalisé une compétition incroyable, ponctuée de 8 buts dont un triplé en finale face à l'Argentine. Un exploit impressionnant qui fait rentrer le champion du monde 2018 un peu plus dans l'histoire, lui qui n'a que 24 ans. Pour certains observateurs, Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus.

Mbappé, c'est déjà historique

24 🎉🎂

Merci à tous pour vos messages. 🥰 pic.twitter.com/EnMoAqO4Bd — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 20, 2022

Jean-Michel Larqué ne dira pas le contraire, lui qui a été bouche bée devant les exploits de Mbappé lors de ce Mondial 2022 au Qatar. Sur l'antenne d'RMC, le consultant a notamment indiqué : « Avant le Mondial j’ai dit : « Le jour où Mbappé réussit un exploit dans un match important il rejoindra les deux monstres ». Le chef-d’œuvre de Platini c’est le 9 buts à l’Euro 1984 et pour Zidane c’est le doublé en finale de la Coupe du monde 1998. On ne peut pas demander à Mbappé d’avoir la même influence dans l’équipe car il n’occupe pas le même poste que ces deux joueurs. Mais avec ce qu’il a réussi à faire en finale, c’est presque supérieur à ce que faisaient Zidane et Platini. Parce que ces deux joueurs étaient les dépositaires du jeu. C’est encore plus difficile pour Mbappé parce qu’il est dépendant du travail des autres. Mais il arrive tout de même à se créer les occasions tout seul. Il est au départ et a l’arrivée de l’action. Ce qu’il a fait en finale le place évidemment dans le panthéon des plus grands. Il est sur la première marche. Mais ils sont trois sur la première marche : Mbappé, Zidane et Platini ». Un hommage très fort envoyé donc à Kylian Mbappé, qui n'a sans doute pas fini de marquer l'histoire de son pays mais aussi de son club. De retour à l'entrainement, il pourrait être aligné dès le 28 décembre face à Strasbourg en Ligue 1. Machine.