EdF : Mbappé encore agressé, Riolo hurle au scandale

Malgré son doublé contre le Danemark (2-1), Kylian Mbappé ne fait pas encore l’unanimité chez certains supporters très tatillons.

Certains supporters de l’Equipe de France ont relevé que malgré son doublé, Kylian Mbappé n’avait pas été très influent sur le jeu des Bleus contre le Danemark samedi après-midi lors de la seconde journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Influent ou pas dans le jeu, Kylian Mbappé a inscrit un doublé et cela balaie toutes les critiques possibles sur le buteur du Paris Saint-Germain selon Daniel Riolo. Confronté à un auditeur très sévère avec l’attaquant de l’Equipe de France, le journaliste de RMC a volé au secours de Kylian Mbappé en rappelant que les prestations de l’ancien Monégasque sont tout simplement énormes, surtout quand cela est mis en parallèle avec l’enjeu des matchs puisqu’il s’agit, il est parfois bon de le rappeler, d’une Coupe du monde, la plus prestigieuse des compétitions. Et malgré l’enjeu, Kylian Mbappé est systématiquement le joueur le plus décisif de la France. Ce fut encore le cas samedi face au Danemark.

Daniel Riolo rend hommage à Kylian Mbappé

« J’entends depuis samedi soir certaines critiques sur Mbappé. Mais je crois que certains perdent la raison : savez-vous ce que c’est dans un match de Coupe du monde un joueur qui met deux buts et qui créé autant de choses ? Avec Mbappé on en est à relever un dribble raté et à dire « s’il n’avait pas raté ça »… S’il ne ratait jamais rien il mettrait un triplé à chaque match et la France gagnerait tout le temps 5-0. On parle quand même d’un match de Coupe du monde, pas d’un match de Ligue 1 contre Bastia. Un mec qui réussit tout, ça n’existe pas ! S’il met deux buts par match, la France ne sera pas loin d’être championne du monde » a lancé Daniel Riolo, pas loin d’être scandalisé par les critiques dont Kylian Mbappé est la cible chez quelques supporters très tatillons. Heureusement, la majorité des Français sont conscients du phénomène dont possède les Bleus et sont à fond derrière le buteur parisien, plus que jamais l’atout majeur de la France lors de cette Coupe du monde alors que Karim Benzema est forfait.