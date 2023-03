EdF : Mbappé doublera Giroud en 2023, il prend les paris !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France a étrillé les Pays-Bas (4-0) au Stade de France. Kylian Mbappé a encore impressionné, plantant un très joli doublé.

L'équipe de France a parfaitement entamé sa campagne des éliminatoires pour l'Euro 2024 en battant largement les Pays-Bas au Stade de France ce vendredi soir. Capitaine, Kylian Mbappé a montré la voie à sa formation dès les premières minutes, distillant un très joli ballon pour l'ouverture du score d'Antoine Griezmann. Par la suite, la star du PSG aura fait la différence en claquant un doublé. De quoi lui faire inscrire ses 37e et 38e but en équipe de France, à seulement 24 ans. Une prouesse XXL qui marque un peu plus les esprits et l'histoire de l'équipe de France. Pour certains, Mbappé pourrait même battre le record d'Olivier Giroud et ses 53 buts dès la fin des éliminatoires, alors que les vice-champions du monde affronteront des équipes largement à leur portée. C'est en tout cas l'avis de Marc Libbra.

Mbappé, Giroud bientôt effacé ?

Kylian Mbappé à 24 ans avec l’équipe de France 🇫🇷 :



🏟️ 66 matches



⚽️ 58 G/A (38 buts et 20 passes d.)



©️ Capitaine



C’est très très fort. pic.twitter.com/BgRz7z0hff — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2023

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « Il est dans les cinq meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il va dépasser Giroud et je pense que ça va arriver très rapidement. Il a déjà passé Benzema qui avait marqué 37 buts en 97 sélections alors que Mbappé en a que 67. 37 buts... (Ndlr : 38 à la fin du match) La Grèce, Gilbratar, l'Irlande et les Pays-Bas. À la fin des éliminatoires, c'est fait. Ça va trop vite et il aura marqué 55 buts. On fait les paris », a notamment indiqué Marc Libbra, persuadé que Kylian Mbappé va battre énormément de records en équipe de France au vu de sa précocité assez déconcertante. Le capitaine des Bleus et ses coéquipiers n'auront pas trop le temps de profiter de leur joli succès face aux Pays-Bas, car une rencontre en Irlande les attend dès lundi soir. Une victoire et les hommes de Didier Deschamps auront déjà fait un énorme pas vers une présence en Allemagne pour l'Euro 2024.