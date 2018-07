EdF : Mbappé, c'est au-delà du talent balance Laurent Blanc

Dans : Equipe de France, PSG.

Toujours en quête d’un nouveau challenge dans sa carrière d’entraineur, Laurent Blanc prend très rarement la parole dans les médias depuis deux ans et son départ du PSG.

Celui qui fut également champion du monde avec la France en 1998, mais aussi sélectionneur des Bleus en 2012, a livré son avis sur le phénomène Kylian Mbappé. Le « Président » a une option très tranchée depuis un bout de temps sur l’attaquant parisien, qu’il considère comme un joueur pouvant être au sommet du football mondial dans les années à venir. Mais pour le moment, à 19 ans, il a aussi le droit de connaître des périodes difficiles.

« Mon avis sur ce garçon est très arrêté depuis dix mois : il s’agit d’un phénomène ! Cela ne veut pas dire qu’il va nous faire gagner tout le temps. Il est jeune. Il va encore lui arriver de passer à côté — le moins possible je le souhaite pour lui et l’équipe de France. Il faut être tolérant avec les jeunes joueurs. Mais il possède plus que du talent. A 19 ans, on ne peut pas avoir tout donné. Ce n’est pas possible. J’espère qu’il ne sera pas perturbé. Je vais employer une expression imagée : j’espère qu’il ne sera pas mangé par les petits oiseaux. J’ai envie qu’il donne la plénitude de son talent pendant très longtemps. Mbappé la star de la Coupe du monde ? On s’en fout. C’est vous qui déciderez », a livré sans détour un Laurent Blanc qui sait que la France a trouvé un leader d’attaque pour une décennie avec Kylian Mbappé.