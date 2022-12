EdF : Mbappé anéanti, le plan dément de l'Angleterre

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé à lui tout seul fait peut à tout un pays avec le choc entre la France et l'Angleterre. Gareth Southgate a une idée déroutante pour le contrer, inspirée d'une boutade d'un journal anglais ?

Les huitièmes de finale se terminent ce mardi, mais l’équipe de France se projette déjà sur les quarts de finale et son choc face à l’Angleterre. Une affiche qui met aux prises deux ténors européens même si ce sont les Bleus qui partent avec le statut de favori. Pas forcément dans le jeu car la sélection de Gareth Southgate a démontré de très belles choses jusqu’à présent, mais avec une arme fatale comme Kylian Mbappé, les Français font peur. L’inquiétude est bien présente face à celui qui a déjà marqué cinq buts dans ce Mondial, et qui a mis au supplice les défenses de l’Australie, du Danemark et de la Pologne. Et après les rencontres, les commentaires ont tous été les mêmes, indiquant que l’attaquant du PSG était quasiment impossible à contenir sur tout un match.

Southgate vers un coup de folie ?

Alors, forcément en Angleterre, on se creuse la tête pour trouver une solution. Pour Eric Dier, il faudra forcément s’y mettre à plusieurs sinon ce n’est pas la peine. « Mbappé est un grand joueur, mais défendre c’est défendre en équipe », a livré le joueur de Tottenham, qui sait que Kyle Walker sera en mission pour essayer de contenir Kylian Mbappé avec sa vitesse et sa puissance. « Ils ont Kyle Walker qui peut jouer en tant qu'arrière droit et il est probablement aussi rapide que Mbappé. Il sait que le Français est incroyable mais je pense que c'est le meilleur arrière droit anglais. Si quelqu'un peut l'arrêter, je pense que c'est lui », a livré Matty Cash, le défenseur polonais qui vient de se coltiner Mbappé, et qui suit la Premier League de près puisqu’il évolue à Aston Villa.

Les espoirs reposent donc sur Kyle Walker, mais les Anglais sont aussi les premiers à savoir prendre cette difficulté avec le sourire. La preuve avec cette sortie moqueuse du Times, dont le supplément spécial sur la Coupe du monde a ironisé sur un choix de Gareth Southgate très décrié au moment de sa liste. « T’as bien fait d’amener trois arrières droits, Gareth ! », a balancé le journal anglais, qui ne croit pas si bien dire. En effet, le sélectionneur des Three Lions pourrait renforcer son côté droit défensif en alignant à la fois Kyle Walker et Kieran Trippier, qui évoluent au même poste en temps normal.

Un renfort latéral de sécurité qui démontrerait à quel point l’Angleterre craint Kylian Mbappé, et se verrait même s’affaiblir ailleurs pour éviter de se faire martyriser par le meilleur buteur de la Coupe du monde actuellement. En tout cas, le joueur du PSG l’assure, s’il ne marque plus aucun but au Qatar et que les Bleus décrochent une troisième étoile, il sera le plus heureux des hommes. Avec la défense renforcée des Anglais et ciblée sur lui, cela pourrait être une belle réponse des troupes de Didier Deschamps ce dimanche.