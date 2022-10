EdF : Mauvaise nouvelle et choix crucial pour Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Forfait pour le dernier rassemblement de l’Equipe de France, Ngolo Kanté est plus incertain que jamais pour la Coupe du monde au Qatar.

Inquiétude chez les Bleus. Tandis que Paul Pogba se remet doucement de son opération du genou et demeure incertain pour la Coupe du monde au mois de novembre, le doute est également très fort quant à la participation au Mondial d’un certain Ngolo Kanté. A en croire les informations de L’Equipe, le milieu de terrain de Chelsea a rechuté de sa blessure aux ischios la semaine dernière. Un terrible coup dur pour les Bleus et pour Didier Deschamps, pour qui le scénario d’une Coupe du monde sans Ngolo Kanté prend de l’épaisseur semaine après semaine. Selon le quotidien national, cette rechute est toutefois perçue comme moins grave que la première blessure. Mais celle-ci va tout de même occasionner une absence d’au moins deux semaines avant une possible reprise.

Ngolo Kanté très incertain pour la Coupe du monde

Du côté de Chelsea, en interne, on se voulait très prudent en ce début de semaine quant au délai de retour de Ngolo Kanté à la compétition. A moins d’une récupération plus rapide que prévue, l’ex-milieu de terrain de Leicester et du SM Caen va manquer les quatre ou cinq prochains matchs de Chelsea : contre Aston Villa, Brentford, Manchester United, Salzbourg et peut-être Brighton. Dans le cas où ce délai serait respecté, Ngolo Kanté pourrait donc jouer deux matchs au maximum avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps le 9 novembre prochain en direct sur TF1. Au regard de l’influence de Ngolo Kanté dans le groupe et de son importance sur le terrain, sa situation est scrutée chaque jour par le staff de Didier Deschamps. Quoi qu’il en soit, Ngolo Kanté manquera de rythme et de repère s’il venait à disputer la Coupe du monde au Qatar avec la France. La question est maintenant de savoir si le staff des Bleus préfèrera un Ngolo Kanté diminué… ou un autre joueur, nécessairement moins fort mais qui sera lui à 100 %. Un dilemme de plus pour Didier Deschamps avant la Coupe du monde.