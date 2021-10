EdF : Lloris viré, Maignan numéro 1 ? La blague est finie

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Hugo Lloris a été décisif en fin de match contre l’Espagne en finale de la Ligue des Nations (2-1). Pour Jérôme Alonzo, le débat avec Mike Maignan ne doit même pas exister.

Mikel Oyarzabal et Yeremi Pino doivent encore repenser aux parades d’Hugo Lloris sur leurs frappes dans les dernières minutes du match. En bon capitaine, le gardien de l’équipe de France a rassuré tout le monde alors que l’Espagne poussait pour égaliser. Critiqué durant l’Euro où il n’a pas été aussi décisif qu’à la Coupe du monde, en partie parce qu’il n’a arrêté aucun pénalty lors de la séance contre la Suisse, le portier de Tottenham a répondu présent au moment où il fallait. Il n’a pas été irréprochable sur son jeu au pied, bien au contraire. Il a envoyé un bon nombre de ballons en touche, notamment du côté de Benjamin Pavard. Mais il a été décisif. Il soulève un deuxième trophée avec les Bleus. Pour Jérôme Alonzo, Hugo Lloris est intouchable et il l’a prouvé.

« Maignan est toujours en-dessous de Lloris »

« La grande force d’Hugo Lloris, c’est cette frappe à bout portant au sol. C’est l’un des gardiens qui va le plus vite au sol dans le monde. Il met vite sa main à droite comme à gauche. C’était deux fois à droite contre l’Espagne, mais c’était à gauche contre la Belgique. Là, il fait de très beaux arrêts ! C’est du Hugo dans le texte. Depuis des années, soit depuis qu’il a été lancé chez les pros à Nice, il a toujours fait des parades comme celles-ci. Il était déjà très fort à Nice. La première fois où le public l’a vu, c’était déjà un phénomène. Ça m’a fatigué de voir qu’il était contesté ces derniers temps… Ok, il y a une hype Maignan en ce moment. Il est excellent. C’est l’héritier, j’en suis sûr. Donc tout le monde cherche des arguments pour bousculer Lloris. Mais Lloris est encore là, et Maignan est toujours en dessous de lui », a certifié l’ancien gardien du PSG dans L’Equipe du Soir. Mike Maignan doit attendre son heure. Elle arrivera, sûrement après la Coupe du monde 2022.