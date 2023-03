EdF : Lloris une « passoire », trop c'est trop !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour son premier rassemblement en tant que gardien numéro 1, Mike Maignan a marqué les esprits avec l’équipe de France. Le portier du Milan AC fait déjà l’unanimité, à tel point que son prédécesseur Hugo Lloris récolte des critiques sévères voire injustifiées.

Mike Maignan a fait le buzz lundi soir. C’est dire à quel point le nouveau gardien numéro 1 de l’équipe de France a impressionné en Irlande (1-0). Alors que les Bleus subissaient la pression irlandaise en fin de rencontre, le dernier rempart du Milan AC s’est envolé pour détourner la tête d’un Nathan Colins persuadé d’avoir arraché l’égalisation à l'ultime seconde.

𝗟'𝗲𝗻𝘃𝗼𝗹𝗲́𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰 𝗠𝗶𝗸𝗲 à la 90e minute 🤯



2e clean sheet consécutif pour @mmseize 🦅#IRLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HsIjxgRx9s — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2023

Son arrêt exceptionnel a mis tout le monde d’accord, d’autant que l’ancien Parisien venait de stopper le penalty du Néerlandais Memphis Depay, dans un exercice où Hugo Lloris ne brillait pas particulièrement. Résultat, pendant que Mike Maignan est adulé, son prédécesseur récolte des critiques très virulentes, et même des insultes sur les réseaux sociaux, qui agacent Daniel Riolo. « Encore une fois, il y a une hype depuis vendredi, a constaté le journaliste de RMC. Et ça m’emmerde parce que c’est probablement l’un des gardiens dont je parle depuis très longtemps. Maignan, je l’adore, il a énormément de qualités ! »

Hugo Lloris déjà zappé

« Le problème, c’est qu’on va en faire des tonnes et des tonnes, comme s’il n’y avait jamais eu d’arrêt comme ça dans l’histoire et que Lloris était une passoire, qu’il n’a jamais fait un arrêt de sa vie, a regretté Daniel Riolo. On a été tellement marqué par l’épisode des penaltys en finale du Mondial... D’un coup, on efface tout. Je ne te donne pas une semaine avant qu’un article sorte pour dire qu’il est le meilleur gardien du monde. On effacera tous les meilleurs gardiens des 10 dernières années, de Neuer à Buffon à Courtois, en disant que Maignan est au-dessus. Ce genre de raisonnement m’énerve. » Il est vrai qu’Hugo Lloris a aussi réalisé quelques exploits en sélection et que certains ont la mémoire décidément très courte.