EdF : L'Islande se paye la tête de Didier Deschamps

Equipe de France14 oct. , 23:00
parMehdi Lunay
0
L'Equipe de France a réalisé un nul décevant en Islande. S'il n'a pas apprécié la prestation de ses joueurs, Didier Deschamps insistait surtout sur la faute non sifflée sur le premier but islandais. Une plainte mal venue pour le sélectionneur adverse.
La trêve internationale s'est mal terminée pour les Bleus. L'Equipe de France a été accrochée en Islande 2-2 lundi soir au terme d'un match loin d'être parfait sur le plan collectif. La qualification pour le Mondial 2026 n'est pas remise en cause puisque les hommes de Didier Deschamps restent bien installés en tête du groupe D. Cependant, l'amertume était largement présente chez le sélectionneur français. Il estimait que son équipe aurait du gagner le match si l'arbitre avait été à la hauteur de l'enjeu.

La France frappée par le karma ?

En effet, Deschamps ne digérait pas que le premier but islandais ait été accordé. Manu Koné a été poussé grossièrement sur le coup-franc fatal aux Bleus. Le sélectionneur de l'Equipe de France ne cessait pas de parler d'injustice après le match. « Sur le premier but, pour avoir revu les images, il y a faute sur Koné, elle est évidente. Je ne vais pas me mettre à pleurer, parfois, ils doivent dormir. L’arbitre ne le voit pas, mais… Je ne vais pas en vouloir, même si certaines décisions montrent que l’environnement peut l’influencer », indiquait-il notamment en conférence de presse d'après-match.
Son homologue islandais Arnar Gunnlaugsson n'a pas pleuré pour le sort de la France lundi soir. Il rappelait que son pays avait été lésé de la même manière au match aller, s'étant vu refuser le but du 2-2 en fin de match au Parc pour une faute légère sur Ibrahima Konaté. Il a répondu avec ironie et malice à Didier Deschamps. « Peut-être qu’il y a faute, peut-être pas. Parfois, le karma est bon. À Paris, je pense qu’il n’y avait pas faute sur Konaté », a t-il lâché. De quoi apporter beaucoup de chaleur autour de ce Islande-France joué dans le froid du grand Nord.

WC Qualification Europe

13 octobre 2025 à 20:45
Islande
Pálsson39'Hlynsson70'
2
2
Match terminé
France
Nkunku63'Mateta68'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
H. Ekitike
FranceFrance
SORT
J. Mateta
FranceFrance
Remplacement
85
ENTRE
S. Þórðarson
IcelandIslande
SORT
A. Gudmundsson
IcelandIslande
Remplacement
85
ENTRE
M. Anderson
IcelandIslande
SORT
Í. Jóhannesson
IcelandIslande
Remplacement
75
ENTRE
K. Thuram-Ulien
FranceFrance
SORT
E. Camavinga
FranceFrance
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Loading