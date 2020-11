EdF : Les Bleus terminent en beauté, Giroud en patron

Dans : Equipe de France.

France - Suède 4-2

Buts pour la France : Giroud (16e et 59e), Pavard (36e), Coman (93e)

Buts pour la Suède : Claesson (5e), Quaison (88e)

L’équipe de France a terminé son année 2020 par une victoire face à la Suède (4-2). Giroud a pesé sur une rencontre dominée par les Bleus.

Pendant quelques minutes, Didier Deschamps a du se demander s’il n’allait pas revivre le même cauchemar que face à la Finlande une semaine plus tôt. Les Français étaient en effet rentrés timidement dans la rencontre, et cela permettait à Claesson de rentrer dans la surface avec un mauvais renvoi et un contre favorable, pour tromper Lloris d’un tir dévié (0-1, 5e). Mais cette fois-ci, la réaction tricolore était immédiate. Thuram fixait la défense et trouvait Giroud, impitoyable d’un tir en pivot à ras de terre (1-1, 16e). Les champions du monde poussaient et passaient devant après un nouveau gros travail de Thuram dans la surface, avec double crochet et roulette, puis tir contré qui revenait sur la volée de Pavard, spécialiste du genre encore une fois à ras de terre (2-1, 36e).

La seconde période débutait avec les mêmes bonnes intentions, et l’entrée de Mbappé permettait au Parisien de se signaler immédiatement avec une passe décisive pour la tête de l’inévitable Giroud (3-1, 59e). Toutefois, passée la 60e, les Français arrêtaient de jouer, se contentant de trop peu pour continuer sur cette lancée. Résultat, cela se terminait par une réduction du score de Quaison à la dernière minute (3-2, 88e), mais dans les dernières secondes, Coman marquait dans le but vide sur un contre (4-2, 93e). L’essentiel était là avec une victoire, la manière globalement, et la première place pour la Ligue des Nations, où l’Espagne sera également de mise après sa large victoire 6-0 sur l’Allemagne.