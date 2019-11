EdF : Les Bleus qualifiés pour l’Euro, Deschamps attend sa prolongation

Dans : Equipe de France.

Jeudi, l’équipe de France a composté son billet pour l’Euro 2020 avant même d’affronter la Moldavie, et ce grâce au match nul et vierge entre la Turquie et l’Islande.

Cela n’était qu’une formalité durant ce rassemblement du mois de novembre, mais c’est chose faite : les Bleus se sont qualifiés pour le prochain championnat d’Europe, une journée avant la fin des éliminatoires. Avec cette qualification pour la 13e phase finale d’affilée, Noël Le Graët a le sourire. Désormais, et alors que la France a un dernier match à jouer en cette fin d’année 2019, ce dimanche en Albanie, le président de la FFF devrait bientôt se réunir avec Didier Deschamps. « Quand on est qualifié, je donne toujours deux ans de plus. Ça donne une sécurité », expliquait Le Graët en avril dernier. Une promesse qui sera tenue selon Loïc Tanzi.

« Comme d’habitude, le président de la Fédération Française de Football a souhaité attendre que le ticket pour le championnat d’Europe soit acquis, avant d'entamer des discussions. Il ne fait cependant pas de doute que les deux hommes vont trouver un terrain d’entente autour d’un nouveau bail qui s’étendra jusqu’en 2022, année de la prochaine Coupe du Monde au Qatar », a écrit le journaliste de RMC, qui précise que l'officialisation de cette prolongation du sélectionneur tricolore aura lieu d'ici à la fin de l’année, probablement après le tirage au sort de l’Euro, prévu le 30 novembre prochain.