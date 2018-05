EdF : Les Bleus étrillent les U19 du PSG à Clairefontaine

Dans : Equipe de France, PSG.

Ce mardi, les joueurs n’ayant pas joué face à l’Irlande au Stade de France ont eu le droit de se dégourdir les jambes à l’occasion d’une opposition à Clairefontaine face aux U19 du Paris Saint-Germain. Et forcément, les remplaçants de l’Equipe de France se sont largement imposés (5-0) grâce aux doublés de Dembélé et Griezmann. A cela s’est ajouté un but de Florian Thauvin. Notons que c’est Alphonse Aroela qui gardait les buts des U19 du PSG.