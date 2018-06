EdF : Les Bleus doivent viser très haut au Mondial, Wenger est cash

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018, l’équipe de France peut aller très loin en Russie. C'est en tout cas l'avis d'Arsène Wenger.

Dans un Groupe C à sa portée, la France a déjà rempli son premier but : se qualifier pour la phase finale du Mondial russe après deux journées, grâce à ses succès contre l'Australie (2-1) puis face au Pérou (1-0). Un bon départ qui peut mettre la troupe de Didier Deschamps dans de très bonnes dispositions, malgré un style de jeu affiché pas toujours au niveau. Mais qu'importe pour Arsène Wenger, qui sait que cette EdF-là dispose d'une réelle chance d'aller au moins en demi-finales.

« L'objectif des Bleus ? Rentrer dans le dernier carré. Notre appétit va grandir très vite. L’équipe affiche une belle solidarité, et on sera plus à l’aise contre des équipes très techniques qui arrivent à faire le jeu. Car on a un potentiel extraordinaire pour des contre-attaques explosives. Et ça se ressentira contre des équipes comme l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil ou la Belgique. Plus la compétition va avancer, plus cette puissance physique fera la différence », a expliqué, dans le JDD, l’ancien entraîneur français d’Arsenal, qui pense donc que les Bleus ont tout à fait les capacités d'écrire une nouvelle page d'histoire pendant cette Coupe du Monde.