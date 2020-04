EdF : Les billets enfin remboursés, la FFF lâche les euros

Dans : Equipe de France.

Outre la suspension des championnats et des Coupes d'Europe, la FIFA et l’UEFA ont aussi dû annuler les derniers matchs internationaux initialement prévus au mois de mars.

Les 27 et 31 mars derniers, l’équipe de France aurait notamment dû affronter l’Ukraine et la Finlande au Stade de France puis au Groupama Stadium. Sauf qu’au final, ces deux matchs amicaux des Bleus ont été annulés, comme toutes les autres rencontres, à cause de la pandémie de coronavirus. Par conséquent, et sachant que les différents spectacles n’ont pas eu lieu comme prévu, la Fédération Française de Football avait annoncé un remboursement des places pour ces rencontres le 10 mars dernier. Mais un mois plus tard, les acheteurs n’ont toujours pas été remboursés par la FFF, alors que le montant dû devait l’être sous 15 jours.

Un « retard lié à l'importante charge technique à laquelle étaient confrontées les banques en cette période particulière », explique la FFF. Mais que les spectateurs lésés se rassurent, la Fédé va bien passer à la caisse. Puisque selon RMC, les acquéreurs des billets sur le site de la FFF seront remboursés à partir de vendredi, avec un délai pouvant aller jusqu’à 72 heures en fonction des banques. Et si jamais d’éventuels frais bancaires inhérent à ces remboursements venaient à tomber, la FFF les prendrait à sa charge. Une bonne nouvelle pour les supporters des Bleus, qui ne perdront donc pas d’argent dans cette histoire.