EdF : Lepaul se rate, un attaquant de L1 réclame sa place

Pré-convoqué par Zinédine Zidane, Pablo Pagis se rapproche de l’équipe de France. L’attaquant du Paris FC peut croire en ses chances, d’autant que ses concurrent n’ont pas tous marqué des points.

Une simple pré-convocation en équipe de France ne vaut peut-être pas grand-chose. Mais pour Pablo Pagis, le geste de Zinédine Zidane représente déjà une sacrée récompense. L’attaquant transféré pour 15 millions d’euros au Paris FC cet été se sait maintenant suivi par le nouveau sélectionneur des Bleus. Une belle source de motivation pour le Parisien dont le père Mickaël Pagis se montre confiant.

« On ne va pas dire que c’était une surprise, l’équipe de France fait partie de ses objectifs, a réagi l’ancien attaquant contacté par Ouest-France. Mais c’est vrai que cette pré-convocation est arrivée assez tôt, avec la nomination d’un nouveau sélectionneur, ce n’est pas neutre non plus. Cette pré-convocation lui donne envie de travailler, d’être performant, cela le motive, et il y croit, c’est bien. Je suis dans cette optique-là aussi. S’il doit continuer de grandir, qu’il est bon en club, que l’équipe tourne, à un moment donné, il ira peut-être dans le groupe. Le groupe est large, 50 joueurs sous la main, après il faut rentrer dans les 23. Mais je me dis qu’il y a la place… Il faut avant tout travailler. »

« Le niveau international, c’est autre chose, mais quand je vois certains joueurs, je me dis qu’il n’est pas loin », a poursuivi Mickaël Pagis, peut-être en référence à Estéban Lepaul qui a raté ses débuts en Bleu. Dans un autre registre, l’ex-Lorientais pourrait davantage correspondre à la philosophie du sélectionneur. « On a vu sur les quatre dernières rencontres, il (Zidane) a amené beaucoup de sang neuf, ça joue beaucoup au ballon, a commenté Pagis Sr. C’était très porté vers l’avant, cela joue dans les petits périmètres, avec très peu de déchet technique. C’était du haut niveau. Je suis persuadé que Pablo peut se fondre là-dedans. Dans les petits périmètres, il est capable de ne pas perdre les ballons, de trouver des passes que personne ne peut voir. » La famille suivra donc avec attention la prochaine liste en novembre.