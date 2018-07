EdF : Le terrible aveu de Pogba sur la finale de l’Euro 2016

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après l’euphorie de la victoire contre la Belgique (1-0) mardi, l’équipe de France s’est vite concentrée sur la finale du Mondial 2018 programmée dimanche (17h).

Il n’est pas question pour les Bleus de s’enflammer, pas même après la qualification de la Croatie qui possède un match de plus dans les jambes. Car le groupe de Didier Deschamps a gagné en maturité et en expérience par rapport à l’Euro 2016, lorsque les coéquipiers de Paul Pogba avaient commis l’erreur fatale de prendre le Portugal de haut en finale. Un souvenir toujours aussi douloureux…

« J'espère vraiment ne pas perdre cette finale parce que les vacances de 2016 n'étaient pas géniales. Je connais le goût de la défaite en finale et c'est vraiment très amer. On ne va pas l'aborder pareil qu'à l'Euro. On a vu des photos de la France, c'était extraordinaire et on veut revoir ça », a annoncé le milieu de Manchester United, qui assure que les Bleus ont retenu la leçon.

Le relâchement a coûté cher

« A l'Euro, on pensait que c'était déjà fait, a avoué l’ancien Turinois. La mentalité n'était pas la même. On pensait que la finale, c'était l'Allemagne. Avec le parcours des Portugais, on s'est dit que c'était gagné d'avance. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil, on ne veut pas faire la même erreur et aborder cette finale différemment. » Un discours à la fois ahurissant et rassurant.