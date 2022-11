EdF : Le programme complet des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Après un dernier week-end de compétitions à travers l’Europe, les joueurs de l’équipe de France vont rejoindre Clairefontaine ce lundi pour débuter la préparation pour la Coupe du Monde 2022. Avec un programme bien précis afin de monter en puissance jusqu’au premier match contre l’Australie.

Même si la Coupe du Monde débutera officiellement dimanche prochain avec le match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur, dans les faits, le Mondial commence ce lundi pour beaucoup de sélections nationales. Ce début de semaine marque effectivement le début de la courte préparation pour la compétition qatarie. Concernant l’équipe de France, qui remettra son titre de championne du monde en jeu, le programme à venir est bien précis. Ce lundi sera particulièrement mouvementé, puisque les 25 sélectionnés de Didier Deschamps se retrouveront à Clairefontaine en fin de matinée pour deux petites journées de travail. Après avoir tenu une conférence de presse et avant de déposer la liste officielle à la FIFA à 19 heures, le sélectionneur dirigera une première séance aux alentours de 17h30. Un entraînement qui s’annonce tranquille, vu qu’une partie du groupe tricolore a joué dimanche, comme Mbappé, Kimpembe, Giroud, Rabiot, Fofana, Guendouzi ou Théo Hernandez.

Le rassemblement débute demain 🔥

Hâte de retrouver nos Bleus ? 😄#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cqmfQQOSGQ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2022

« Les deux premiers jours, il faut faire une évaluation de l'effectif »

De toute manière, ces deux premiers jours à Clairefontaine serviront surtout à faire un état des lieux des joueurs, comme l’explique Nicolas Dyon. « Les deux premiers jours, il faut faire une évaluation de l'effectif, des tests médico-physiques, car les temps de jeu sont disparates. L'urgence, ce sera d'avoir le plus vite possible une photo précise de l'état physique des troupes pour pouvoir l'harmoniser rapidement. Il faut presque faire des groupes différents : les blessés, ceux qui ont joué 90 minutes ce week-end, ceux qui ont joué 30 minutes ou pas du tout, mais qui sont aptes », a détaillé le préparateur physique du Qatar sur l’AFP. Autant dire que Franck Le Gall, le médecin de la France, aura beaucoup de boulot dans les heures à venir, notamment auprès de Karim Benzema, qui n’a plus joué depuis début novembre.

Direction le Qatar dès mercredi

Almost time for a new chapter in #FIFAWorldCup history to be written 📖🏆 pic.twitter.com/q9iHuM8dAP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 13, 2022

Pour la suite du calendrier après Clairefontaine, la France s’envolera dès mercredi pour le Qatar. Suite à quelques heures de vol, les Bleus s'installeront dans leur camp de base d’Al Messila Resort & Spa de Doha. Débutera alors la préparation finale avec des entraînements quotidiens dans le stade d'Al Saad. Jusqu’à l’entrée en lice des champions du monde contre l'Australie, le 22 novembre prochain. Un premier rendez-vous qui sera suivi de deux autres, face au Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre), pour savoir si la France aura la chance de défendre son titre jusqu’au bout.