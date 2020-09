EdF : Le nouveau maillot dévoilé, avec des rayures !

Dans : Equipe de France.

Pas d’Euro en 2020, mais c’est quand même la rentrée pour l’équipe de France avec la Ligue des Nations cette semaine.

Nike en a profité pour présenter la collection pour la saison à venir, avec un nouveau maillot domicile et un nouveau maillot extérieur. L’équipementier a fait dans l’original avec un bleu foncé et des rayures horizontales bleu nuit qui donnent un aspect inédit, même si cela risque de faire bizarre aux habitués des couleurs unies. La bande rouge horizontale rappelle de son côté quelques tenues historiques de l’équipe de France. Pour le second maillot, il s’agit d’un blanc avec des bandes rouges et bleues sur les côtés.