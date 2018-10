EdF : Le monstre Kimpembe va griller Umtiti, il prend les paris !

Dans : Equipe de France, PSG.

Titulaire indiscutable de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain en ce début de saison, Presnel Kimpembe va profiter de la blessure de Samuel Umtiti pour gratter du temps de jeu en Equipe de France, cette semaine. Mais malgré le statut du défenseur barcelonais, nombreux sont les observateurs à estimer que Presnel Kimpembe pourrait s’imposer dans un futur proche comme un titulaire aux yeux de Didier Deschamps. Interrogé sur France Bleu, Eric Rabesandratana est catégorique, selon lui, le Parisien est « plus fort » que « Big Sam ».

« Il est très bon, à chaque fois titulaire, Tuchel s’est aperçu que c’était un pilier en défense. Kimpembe a la chance d’avoir autour de lui Marquinhos et Thiago Silva. Ce qui va lui permettre d’arriver vite à maturité. Il n’a que 4 ans en professionnel. Il n’a pas encore assez joué. Mais maintenant, soit il prend la place de Marquinhos, soit il change de système. Ils vont tourner à trois. En tout cas il aura du temps de jeu. Et dans le futur, ce sera aussi un pilier de l’équipe de France. Il jouera au côté de Varane. Sincèrement, pour moi, Kimpembe est plus fort que Umtiti » a expliqué l’ancien joueur du PSG (1997-2001), convaincu par le potentiel du défenseur de 23 ans. A l’occasion du match face à l’Islande puis face aux Allemands la semaine prochaine, le natif de Beaumont-sur-Oise aura l’occasion de marquer des points auprès du staff tricolore. A lui de ne pas se manquer…