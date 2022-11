EdF : Le Mondial arrive, Kimpembe est déchainé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a facilement disposé d'Auxerre (5-0) ce dimanche en Ligue 1. Presnel Kimpembe aura joué un quart d'heure, bon signe pour l'équipe de France.

Didier Deschamps va devoir croiser les doigts en cette fin de week-end. Le sélectionneur de l'équipe de France sait en effet que certains de ses joueurs pourraient être victimes de pépins physiques. D'autres ont en revanche besoin de jouer. C'était le cas de Presnel Kimpembe, membre important des champions du monde et qui n'a pas beaucoup joué depuis sa blessure en septembre dernier. Contre Auxerre ce dimanche, Kimpembe a eu du temps de jeu. Christophe Galtier l'a fait rentrer à la 75ème minute pour lui donner du rythme. Et comme le champion du monde l'indique, il se sent très bien.

Kimpembe, c'est très bon signe !

Au micro de Prime Video, l'international français est apparu serein et confiant pour la Coupe du monde. Selon lui, pas quoi se montrer inquiet pour le Mondial qatari. « Je vais très bien, la santé, le plus important, j’ai eu la chance de refaire des minutes ça fait du bien une belle victoire avec la manière. (...) Je suis très bien sinon je n’aurais pas pu faire quelques minutes, je me sens bien, j’ai eu la chance de rejouer. Je me suis bien préparé pour ça, j’ai eu des moments difficiles avec cette blessure, si je suis dans l’équipe, c’est que tout va bien. Je n’ai jamais douté, car j’aime avancer jour après jour, je n’aime pas les regrets, je donne toujours le maximum pour revenir, c’est chose faite, je suis content. 90 minutes dans les jambes, ça n’est pas un souci, tout est dans la tête. On est content de se retrouver avec les Bleus, on y pense depuis un bon moment, même si on est avec le club. Le championnat est terminé, on se focalise sur la Coupe du Monde. Inquiet pour le Mondial ? Non, il y a de qualité dans l’équipe, on a un vivier de joueurs incroyable, on a ce qu’il faut, c’est le coach qui fait sa sélection », a notamment indiqué Presnel Kimpembe, qui s'est donc rassuré, tout comme son sélectionneur et le public français. Autre joueur de retour de blessure dans la défense des Bleus : Raphaël Varane. Selon Téléfoot, le joueur de Manchester United a repris la course. Une autre bonne nouvelle à prendre pour Deschamps avant le 22 novembre prochain et l'entrée en lice de l'équipe de France en Coupe du monde face à l'Australie.