EdF : Le maillot deux étoiles des Bleus indisponible, un coup signé Nike ?

Les supporters de l'équipe de France n'ont pas eu l'occasion de pouvoir acheter le maillot deux étoiles des Bleus après la victoire dans le Mondial en Russie, Nike privilégiant quelques vedettes médiatiques et influenceurs pour offrir les seuls maillots disponibles. Mais promis juré, dès la mi-août, le grand public, qui n'aura pas osé passer par des vendeurs chinois de faux maillots, pourra acheter cette tunique de l'équipe de France. RTL annonce en effet que ce sont 8 millions de maillots deux étoiles qui vont débarquer dans notre pays avant la fin des vacances.

Et selon un spécialiste du marketing, ce long délai d'attente n'est pas une erreur de Nike, mais probablement un énorme coup commercial préparé à l'avance. « En économie, c'est le principe du désir : plus on attend, plus on le désire. Plus on le désire, plus on va se jeter dessus quand il va sortir et ça va être la ruée dans les magasins de sport, sur internet ou ailleurs. Nike s'est donné un mois pour préparer le tournage de publicité, à la télévision, à la radio, et dans la presse. Et il y en a un qui en sortira, je pense, totalement bénéficiaire... », a confié sur la première radio de France, Pierre Rondeau, économiste du sport.