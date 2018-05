EdF : Le Graët regrette amèrement l'attitude de Rabiot

Dans : Equipe de France, PSG.

Dans un communiqué, le président de la Fédération Française de Football a réagi à la décision d'Adrien Rabiot de ne pas être réserviste en équipe de France, et Noël Le Graët a confié sa grosse déception de ce choix radical du joueur du PSG.

« Adrien Rabiot est un joueur de grande qualité et un garçon attachant qui s’est toujours bien comporté dans les sélections nationales où il a évolué. Sa réaction est donc très surprenante. Sa déception ne l’autorise pas à abandonner et à ne pas se mettre au service de l’Équipe de France. Faire partie du collectif de l’Équipe de France, être parmi les trente meilleurs joueurs français, est une chance et un privilège dans la carrière d’un joueur. Adrien a pris une mauvaise décision. Il se pénalise et se sanctionne tout seul », fait remarquer le patron de la FFF, qui n'envisage visiblement pas de punir Adrien Rabiot.