EdF : « Le Graët est un menteur », l'énorme attaque de Véronique Rabiot

Dans : Equipe de France.

Plus appelé en équipe de France depuis un an et demi, Adrien Rabiot n’est pas près de revenir chez les Bleus… Car la dernière sortie médiatique de sa mère ne va pas du tout plaire à Noël Le Graët et à Didier Deschamps.

En mai 2018, alors que la France se préparait à devenir championne du monde en Russie, Adrien Rabiot refusait de faire partie de la liste des réservistes de l’EDF. Dans une lettre adressée au sélectionneur, il avait alors expliqué son choix. Depuis, les choses n’ont pas tellement avancé puisque Rabiot n’a plus été sélectionné et n’a pas rencontré la direction de la FFF. Pourtant, Noël Le Graët lui avait clairement ouvert la porte il y a un an. « J’ai sollicité Adrien Rabiot pour qu’il vienne s’expliquer dans mon bureau. Et c’est Madame Rabiot qui a répondu en disant qu’elle voulait venir d’abord elle toute seule au rendez-vous. Je lui ai dit qu’il n’en était pas question. C’était après qu’il a renoncé à être réserviste pour le Mondial. Il y a eu ensuite un deuxième contact, où elle nous a indiqué, cette fois-ci, qu’elle viendrait avec son fils. Ce n’était pas ce que je souhaitais, donc il n’y a pas eu de rendez-vous », avait alors lancé le président de la FFF.

« Adrien n’a rien refusé »

Une version que Véronique Rabiot nie en bloc. « Je n'ai eu aucun contact avec Monsieur Le Graët. Il ne m'a pas parlé, je ne lui ai pas parlé et je ne lui ai rien demandé. Donc il faut arrêter, je sais que les journalistes disent que j'ai eu des contacts avec Monsieur Le Graët, mais c'est faux. Je sais ce qu'il a déclaré, et aujourd'hui, droit dans mes bottes, je vous dis que Monsieur Le Graët est un menteur. Je n'ai en aucune manière parlé avec lui. Rabiot a envie de rejouer en équipe de France ? C’est une question qu’il ne faut même pas poser. Quel est le footballeur qui ne voudrait pas jouer en équipe de France ? Quand vous dites qu’Adrien a refusé, Adrien n’a rien refusé. Reprenez le courrier qui a été fait, il n’a jamais dit qu’il refusait. Ce sont des mots de journalistes... Vous reprenez le courrier d’Adrien, il n’est pas écrit : “Je refuse d’être réserviste". C’est faux. Il est écrit qu’il ne peut pas être à disposition du contrôle antidopage, ce qui est totalement différent. Adrien est heureux surtout là depuis qu’il joue davantage puisque c’est ce qu’il aime le plus, joueur au football. Il est heureux, il apprend l’Italien, tout se passe bien. Turin est une très belle ville », a balancé la mère et l’agent du milieu de la Juventus dans L'Équipe d’Estelle. Une attaque frontale qui n'arrangera pas les affaires de l’ancien joueur du PSG, qui n’a plus porté le maillot bleu depuis mars 2018...